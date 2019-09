Polizei Essen

POL-E: Essen: Renitente Ladendiebin schlägt Verkäuferin mit Beinscheibe

Essen (ots)

45147 E.-Holsterhausen: Eine renitente Ladendiebin hat am Freitag, 27. September, eine Supermarkt-Mitarbeiterin mit einem Stück Beinscheibe geschlagen und dann die Flucht ergriffen. Gegen 10.30 Uhr konnte eine 27-jährige Mitarbeiterin eines Discounters an der Holsterhauser Straße beobachten, wie eine Frau zwei Stücke Fleisch aus der Tiefkühltruhe nahm und in ihre Jackentasche steckte. Als die Mitarbeiterin die Frau am Ausgang des Geschäftes auf den Diebstahl ansprach, zog die Ladendiebin ein Stück Beinscheibe aus ihrer Jacke und schlug die 27-Jährige damit mehrmals. Dann stieß sie die Mitarbeiterin zur Seite und floh in Richtung Billrothstraße. Die alarmierte Polizei konnte die renitente Ladendiebin samt der gestohlenen Fleischstücke auf der Billrothstraße antreffen und mit zur Polizeiwache nehmen. Ein Alkoholtest bei der 54-Jährigen verlief positiv. Sie wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Supermarkt-Mitarbeiterin blieb trotz des Beinscheiben-Angriffs unverletzt. /bw

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell