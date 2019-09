Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte zünden Holzhaus auf Spielplatz an - Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung

Essen (ots)

45329 E.-Karnap: Am Freitag, 27. September, gegen 16.30 Uhr, erhielt die Polizei einen Notruf, weil auf einem Spielplatz an der Lohwiese ein Holzhäuschen in Flammen stand. Die Beamten versuchten, den Brand zu löschen, was ihnen aber nicht gelang. Erst die hinzugerufenen Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Eine Zeugin sagte der Polizei, dass sie gesehen habe, wie gegen 16.10 Uhr mehrere Jugendliche den Spielplatz betraten. Etwa 10 Minuten später hörte sie eine laute Verpuffung. Als sie anschließend auf den Spielplatz gehen wollte, sah sie das brennende Holzhaus, aber keine Personen mehr. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Brandstiftung. Zeugen, die an dem Nachmittag Verdächtiges gesehen haben, oder Hinweise zu den unbekannten Jugendlichen gegeben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 11 der Polizei zu melden. /bw

