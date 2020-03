Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Frank Heinen neuer Leiter Führungsstab beim Polizeipräsidium Rheinpfalz

Bild-Infos

Download

Ludwigshafen (ots)

Am 05.03.2020 wurde der neue Leiter des Führungsstabes Polizeioberrat Frank Heinen durch den Polizeipräsidenten Thomas Ebling offiziell in sein neues Amt eingeführt. Gleichzeitig wurde der vorherige Leiter des Führungsstabes Polizeidirektor Martin Kuntze verabschiedet, welcher die Funktion von September 2017 bis Dezember 2019 ausübte. Frank Heinen ist 44 Jahre alt und kommt aus dem Landkreis Mainz-Bingen. Zuvor hat er die Polizeiinspektion Worms geleitet und war stellvertretender Leiter der Polizeidirektion Worms. Seit dem 01.03.2020 hat er die Leitung des Führungsstabes übernommen. Der Führungsstab ist innerhalb des Polizeipräsidiums eine wichtige Zentralstelle, die neben koordinierenden und organisatorischen Aufgaben die Behördenleitung in der strategischen Grundsatzarbeit unterstützt und berät. Frank Heinen ist in seiner neuen Funktion Vorgesetzter von rund 140 Mitarbeitern. Sein Vorgänger Polizeidirektor Martin Kuntze wechselte bereits im Januar 2020 ins Ministerium des Innern und für Sport wird dort als Einsatzreferent eingesetzt. In einer kleinen Feierstunde bedankte sich Polizeipräsident Ebling bei Martin Kuntze für die geleistete Arbeit und wünschte Frank Heinen viel Erfolg in seiner neuen Funktion.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Ghislaine Werst



Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell