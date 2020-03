Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bargeld aus Auto gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 28.02.2020, gegen 11:30 Uhr, hob eine 77-Jährige bei einer Bank mehrere tausend Euro Bargeld ab. Danach ging sie im Globus in der Oderstraße einkaufen. Nachdem sie die Einkäufe in ihrem Auto verstaut hatte, brachte sie den Einkaufswagen zurück. In dieser Zeit hatte sie das Auto nicht abgeschlossen. Sowohl der Umschlag mit dem Geld als auch ihr Geldbeutel lagen auf dem Beifahrersitz. Zuhause stellte die 77-Jährige fest, dass sowohl der Umschlag mit dem Geld als auch ihr Geldbeutel aus ihrem Auto gestohlen worden waren.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich bei der Polizei zu melden. Bei dem Auto der 77-Jährigen handelt es sich um einen grauen Toyota Yaris. Er war gegen 11:30 Uhr nahe des rechten Haupteingangs vom Globus in der Oderstraße geparkt.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de.

Zudem rät die Polizei ausdrücklich, Wertgegenstände nie im Auto liegen zu lassen und das Auto immer abzuschließen, auch wenn man sich nur kurz entfernt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell