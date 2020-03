Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl lohnt sich nicht

Ludwigshafen (ots)

Am 04.03.2020, gegen 11:40 Uhr, versuchte eine 42-Jährige in einem Kaufhaus in Ludwigshafen eine Jacke im Wert von etwa 200 Euro zu stehlen. In der Umkleidekabine trennte sie die Sicherung der Jacke und wurde durch den ausgelösten Alarm aufgeschreckt. Kurz entschlossen ergriff die Täterin die Flucht, wurde jedoch am Ausgang durch aufmerksame Mitarbeiter und dem Ladendetektiv der Filiale bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Eine anschließende Durchsuchung der Person brachte diverse Werkzeuge wie einen Seitenschneider und eine Schere zum Vorschein. Da gegen die 42-Jährige ein noch ausstehender Haftbefehl wegen vorangegangener Diebstahldelikte vorlag, wurde sie in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Wenn auch Sie Zeuge einer Straftat werden - melden Sie diese der Polizei! Die Polizei ist auf Hilfe der Bevölkerung angewiesen und geht allen Hinweisen professionell nach. Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

