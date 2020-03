Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Seniorinnen fallen nicht auf Enkeltrick und Betrug durch falschen Polizeibeamten herein

Ludwigshafen (ots)

Am 03.03.2020, gegen 15:30 Uhr, rief ein unbekannter Mann bei einer 86-Jährigen in Ludwigshafen-Mitte an und meldete sich mit "Hallo Oma". Er erklärte, dass er sich unbedingt mit ihr unterhalten müsse. Die Seniorin erkannte jedoch an der Stimme, dass es sich nicht um ihren Enkel handelte und beendete vorbildlich das Gespräch. Ebenfalls am 03.03.2020, gegen 21:30 Uhr, rief ein unbekannter Mann bei einer 80-Jährigen in Ludwigshafen-Friesenheim an und gab sich als Polizeibeamter aus. Auch hier beendete die Seniorin sofort vorbildlich das Telefonat. Ebenfalls am 03.03.2020, gegen 20:50 Uhr, rief eine unbekannte Frau bei einer 64-Jährigen in Römerberg an und gab sich als Polizistin aus. Als sie erklärte, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei und ein Zettel mit ihrem Namen gefunden worden sei, erklärte die 64-Jährige, dass dies interessant sei und sie dies an ihren Schwiegersohn weitergeben würde, da dieser bei der Polizei arbeitet. Daraufhin beendete die unbekannte Anruferin das Gespräch.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

