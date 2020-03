Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 2. Nachtrag: Brand eines Mehrfamilienhauses in Frankenthal

Frankenthal (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Nach dem Brand eines Mehrfamilienhauses am 03.03.2020 in Frankenthal wurde gestern (04.03.2020) der Brandort von einem Brandsachverständigen begangen. Hinweise auf eine vorsätzliche Inbrandsetzung ergaben sich nicht. Es wird davon ausgegangen, dass der Brand durch die von der 28-jährigen Bewohnerin weggeschnippten Zigarettenkippe ausgelöst wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 200.000 Euro. Alle stationär aufgenommenen Verletzten wurden zwischenzeitlich wieder aus den Krankenhäusern entlassen. Da die Wohnungen derzeit nicht begehbar sind, wurden die Bewohner in Notunterkünften der Stadt Frankenthal untergebracht.

