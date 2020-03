Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Seniorinnen handeln vorbildlich - Enkeltrick und Betrug durch falschen Polizeibeamten gescheitert

Ludwigshafen (ots)

Am 03.03.2020, gegen 15:50 Uhr, rief ein unbekannter Mann bei einer 73-Jährigen in Oggersheim an und meldete sich mit "Hallo, hier ist Dein Enkelsohn". Daraufhin beendete die Seniorin sofort vorbildlich das Telefonat. Ebenfalls am 03.03.2020, gegen 21:15 Uhr, rief ein unbekannter Mann bei einer 77-Jährigen in Friesenheim an und gab sich als Polizist aus. Als er anfing zu erklären, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei, konterte die Seniorin sofort vorbildlich, dass diese Masche bei ihr nicht funktioniere und legte auf.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell