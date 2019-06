Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brand einer Scheune mit verletzter Person

Germersheim (ots)

Am Sonntagvormittag, um 10:30 Uhr, kam es in 76761 Rülzheim, Neue Mühlgasse, zu einem Brand einer Scheune. In der Scheune befand sich ein älterer Pkw. Offensichtlich wurden vom Geschädigten Reparaturarbeiten am Pkw durchgeführt. Im Rahmen dieser Arbeiten kam es zu einer Verpuffung und der Pkw sowie die Scheune gerieten in Brand. Der 55-jährige Geschädigte erlitt starke Brandverletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik verbracht werden. Die Scheune brannte komplett ab, die genaue Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Germersheim



Telefon: 07274/9580

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell