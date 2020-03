Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand eines Mehrfamilienhauses

Frankenthal (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Am 03.03.2020, gegen 02:15 Uhr, wurde ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Max-Friedrich-Straße in Frankenthal gemeldet. Insgesamt wurden 18 Bewohner wegen des Verdachts einer Rauchgasintoxikation behandelt. Bei zehn Personen bestätigte sich der Verdacht. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Brandort ist derzeit nicht begehbar. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte eine Unachtsamkeit einer 28-jährigen Bewohnerin brandursächlich gewesen sein. Sie wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Frankenthal vorläufig festgenommen. Ersten Einschätzungen zufolge entstand am Haus ein Sachschaden im sechststelligen Bereich. Die genaue Schadenshöhe wird aktuell ermittelt.

