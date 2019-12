Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG Einbruchsmeldungen

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Zwischen dem 16.12.2019, 20:00 Uhr, und dem 18.12.2019, 12:00 Uhr, versuchten Täter vergeblich in ein Büro in der Langerfelder Straße einzubrechen. In der Nacht vom 18. auf den 19.12.2019, zwischen 17:00 Uhr und 7:00 Uhr in der Früh brachen unbekannte Täter in eine Gewerbeimmobilie in der Straße Hölker Feld ein. Sie stahlen neben Werkzeug und Bargeld auch Wertgegenstände und Schmuck. Unbekannte Täter drangen im Zeitraum vom 18.12.2019, 11:00 Uhr bis zum 19.12.2019, 17:45 Uhr in ein Haus am Dellbusch ein. Sie erbeuteten Wertgegenstände. Einer von zwei Einbrechern konnte vom Hauseigentümer am 19.12.2019 gegen 19:00 Uhr gestellt werden und der Polizei übergeben werden. Die Täter waren zuvor in eine Wohnung im Haus in der Unionstraße eingedrungen. Solingen - In der Nettelbeckstraße brachen unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Zwischen 17:30 Uhr und 19:00 Uhr erbeuteten sie am Donnerstag (19.12.2019) Schmuck und Bargeld. (jb)

