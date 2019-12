Polizei Wuppertal

POL-W: W - Schwerverletzter nach Ausparkunfall

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Am 18.12.2019 kam es gegen vier Uhr am Nachmittag zu einem Unfall auf der Hochstraße. Ein 26-jähriger Mann aus Wald-Michelbach fuhr mit seinem Audi A5 vom Parkstreifen an der Hochstraße auf die Fahrbahn und kollidierte mit dem Kia Sportage eines Wuppertalers (78). Der Kia wurde hierbei gedreht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der 78-Jährige verletzte sich schwer und wurde zur weiteren stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei circa 16.000 Euro. (jb)

