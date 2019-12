Polizei Wuppertal

POL-W: W - Schwerverletzte nach Motorradunfall in Barmen

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Auf der Wichlinghauser Straße kam es am 17.12.2019 gegen 18:00 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad. Eine 17-jährige Wuppertalerin fuhr mit ihrem Motorrad die Wichlinghauser Straße in Richtung Wichlinghauser Markt entlang, als vor ihr ein 38-jähriger Mann aus Wuppertal mit seinem Ford SMax ihre Fahrspur kreuzte, um nach links in die Görlitzer Straße abzubiegen. Die beiden Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Dabei verletzte sich die Frau schwer und musste im Krankenhaus stationär behandelt werden. Der Sachschaden liegt bei circa 3.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme und des Rettungseinsatzes kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen. (jb)

