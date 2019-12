Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG - Einbruchsmeldungen

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Zwischen dem 13.12.2019, 13:00 Uhr und dem 16.12.2019, 08:00 Uhr, versuchten Einbrecher vergebens in eine Wohnung in der Siedlungsstraße zu gelangen. In der Wüstenhagener Straße brachen unbekannte Täter zwischen dem 14.12.2019, 14:00 Uhr, und dem 16.12.2019, 07:00 Uhr, in ein Berufsbildungszentrum ein. Sie stahlen Elektronikartikel. Im Rahmen eines weiteren Einbruchsversuches in der Hainstraße wurden zwei Personen in Tatortnähe festgenommen. Zuvor hatten die mutmaßlichen Täter - eine 20-jährige Frau und ein 17-jähriger Mann - versucht eine Terrassentür aufzuhebeln. Sie wurden jedoch dabei von der aktivierten Alarmanlage abgeschreckt. Beide erwartet nun ein Ermittlungsverfahren. Die 20-Jährige wurde aufgrund eines ausstehenden Haftbefehls dem Jugendgericht überstellt. Remscheid - Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einer Werkshalle in der Remscheider Straße (Zeitraum: 13.12.2019, 17:00 Uhr bis 16.12.2019, 06:00 Uhr). Sie stahlen Elektronikartikel sowie eine geringe Summe Bargeld. In der Brüderstraße hebelten Täter zwischen dem 13.12.2019, 15:30 Uhr und dem 16.12.2019, 07:20 Uhr, eine innenliegende Tür auf und entwendeten Gegenstände von geringem Wert. Am 16.12.2019, um 11:20 Uhr, schlugen Einbrecher ein Fenster einer Doppelhaushälfte in der Beyenburger Straße ein, um ins Haus zu gelangen. Sie erbeuteten Schmuck und Bargeld. Solingen - Im Enzianweg brachen am Montag (16.12.2019) unbekannte Täter im Laufe des Tages (05:30 Uhr bis 19:35 Uhr) in ein Wohnhaus ein. Dabei wurde sowohl Schmuck, als auch Bargeld gestohlen. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. (jb)

