Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Drei Einbrüche am Nikolaustag

Schwelm (ots)

Am Freitag schlugen Einbrecher drei Mal im Stadtgebiet zu. Sie gelangten gewaltsam in Wohnungen in der Taubenstraße, in der Oelkinghauser Straße und in der Möllenkotter Straße. In allen drei Fällen durchsuchten sie die Räume, Schränke und Schubladen. Was und ob sie etwas erbeuteten, ist bisher unklar.

