Polizei Wuppertal

POL-W: W- Fußgänger bei Unfall in Vohwinkel schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Fußgänger kam es gestern (16.12.2019, 18:00 Uhr) auf der Kaiserstraße in Wuppertal-Vohwinkel. Eine 87-jährige Wuppertalerin bog mit ihrem Toyota von der Bahnstraße in die Kaiserstraße ab. Hier kollidierte sie nach einigen Metern mit einem auf die Fahrbahn tretenden 54-jährigen Fußgänger. Der Mann, der ebenfalls aus Wuppertal stammt, erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen und musste nach Erstversorgung am Unfallort in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Kaiserstraße musste für die Dauer von etwa einer Stunde für die Unfallaufnahme gesperrt werden. (weit)

