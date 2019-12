Polizei Wuppertal

POL-W: W - Frau auf Krankenhausparkplatz angefahren

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Am Samstag (14.12.2019, 16:40 Uhr) kam es auf dem Parkplatz eines Krankenhauses in der Heusnerstraße zu einem Unfall zwischen einer Fußgängerin und einem Auto. Eine 61-jährige Wuppertalerin fuhr mit ihrem schwarzen VW Golf von der Heusnerstraße auf den Parkplatz eines Krankenhauses. In einer Kurve übersah sie mutmaßlich eine 98-jährige Frau aus Wuppertal und stieß mit ihr zusammen. Das Unfallopfer erlitt schwere - nicht lebensgefährdende - Verletzungen und wurde umgehend zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Es entstand nur ein geringer Sachschaden. (jb)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284-2013

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell