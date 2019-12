Polizei Wuppertal

POL-W: W- Brand auf Vordach-Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Heute Morgen, 13.12.2019, 00:55 Uhr, musste die Feuerwehr zu einem Brand an der Moritzstraße in Wuppertal ausrücken. Vor Ort konnte weder durch die Feuerwehr noch durch die ebenfalls eingesetzten Polizisten offene Flammen festgestellt werden. Bei genauerer Inaugenscheinnahme des Brandortes konnte auf dem Vordach eines Hauses ein glimmender Stoffrest gefunden werden. Gebäudeschaden, sonstiger Sachschaden oder gar Personenschaden entstand nicht. Die Kriminalpolizei hat mit der Ursachenforschung begonnen. Es handelt sich bei dem heutigen Brand bereits um den zweiten Vorfall dieser Art. Bereits am 07.12.2019 kam es im gleichen Haus zu einem Brandgeschehen, bei dem ein im Flur abgestellter Kinderwarten in Brand geriet. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Ereignissen gibt, ist Gegenstand der momentanen Ermittlungen. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 0202/284-0 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (weit)

