POL-W: W- Zwei Brände seit gestern in Wuppertal Elberfeld

Wuppertal- Am 09.12.2019 kam es am Abend (20:43 Uhr) zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Moritzstraße. Im Hausflur brannte aus bislang ungeklärter Ursache ein Kinderwagen. Eine Anwohnerin wurde durch eine starke Rauchentwicklung auf den Brand aufmerksam und alarmierte die Feuerwehr. Offene Flammen konnten bei Eintreffen der Feuerwehr gesichtet werden. Ein Verlassen des Hauses war für die Hausbewohner über den Hausflur erst nicht mehr möglich, sodass die Feuerwehr insgesamt 16 Personen über die Drehleiter evakuieren musste. Der Kinderwagen konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, ohne dass Gebäudeschaden entstand. Eine Person wurde bei dem Brand leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die anderen Bewohner durften nach dem Einsatz wieder unbeschadet in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandursache ist bislang noch ungeklärt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei mögliche Zeugen sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. Am heutigen Morgen des 10.12.2019 gegen 00:45 Uhr wurde der Feuerwehr Wuppertal ein Wohnungsbrand in der Neue Nordstraße in Elberfeld gemeldet. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Das Mobiliar des Wohnzimmers wurde zum Teil beschädigt. Hintergründe zu der Brandursache sind bislang unklar. Ein Personen- oder Gebäudeschaden entstand nicht. (weit)

