Polizei Wuppertal

POL-W: Einbruchsmeldungen

Wuppertal (ots)

Wuppertal Im Tatzeitraum zwischen dem 31.10. und 09.12.2019 kam es zu einem Einbruch in eine leerstehende Gastronomie in der Straße Heubruch. Es wurden Gegenstände im Wert von circa 8.000 Euro gestohlen. In der Allensteiner Straße wurde im Zeitraum vom 19.11. bis 09.12.2019 in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Aus einer der Wohnungen wurden sowohl Kleidung, als auch Elektronikartikel gestohlen. Zwischen dem 08.12.2019, 15:30 Uhr, und dem 09.12.2019, 9:30 Uhr, versuchten ein oder mehrere Täter vergeblich, die doppelt verriegelte Eingangstür und das Küchenfenster eines Zweifamilienhauses in der Breslauer Straße aufzubrechen. Einbrecher verschafften sich am Montagnachmittag (gegen 15:00 Uhr) in der Nützenberger Straße gewaltsam Einlass in eine Wohnung und stahlen vor allem Elektrogeräte. Am 09.12.2019 gegen 17:30 Uhr schlug die Alarmanlage einer Doppelhaushälfte in der Straße Plückersburg an. Die Täter, die zuvor versucht hatten die Terrassentür aufzuhebeln, nahmen in der Folge Reißaus. Remscheid In ein Industriegebäude in der Straße Am Ostbahnhof wurde im Zeitraum vom 06.12., 17:30 Uhr, bis 09.12.2019, 6:00 Uhr, eingebrochen. Neben Bargeld wurden Werkzeuge gestohlen und Schränke aufgebrochen. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. (jb)

