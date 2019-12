Polizei Wuppertal

POL-W: W- Auto prallt gegen Hauswand - Zwei Leichtverletzte

Wuppertal (ots)

Zu einem Unfall mit zwei Leichtverletzten kam es gestern Mittag (09.12.2019, 13:00 Uhr) auf der Straße Klingelholl in Wuppertal-Wichlinghausen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 59-jähriger Wuppertaler mit seinem Ford von einem Supermarktparkplatz auf die Straße Klingelholl. Hier kollidierte er mit dem Nissan eines 39-Jährigen, der in Richtung Westkotter Straße fuhr. Durch den Zusammenstoß prallte der Nissan gegen eine Hauswand und kam dort zum Stehen. Die beiden Fahrzeugführer mussten durch den Rettungsdienst am Unfallort behandelt werden. Der Fordfahrer musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 12.000 EUR geschätzt. (weit)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell