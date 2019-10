POL-KN: Erste Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Polizeipräsidium Konstanz

Ravensburg

Exhibitionistische Handlungen

Zeugen sucht das Kriminalkommissariat Ravensburg zu einem Vorfall, der sich am Mittwochabend gegen 18.15 Uhr auf dem parallel zur Abteistraße im Bereich des Zentrums für Psychiatrie (ZfP) verlaufenden Weg ereignete. Eine 44-jährige Frau nutzte den als Trimm-Dich-Pfad ausgewiesenen Weg für ihr Jogging, als ihr zunächst ein Mann auffiel, durch den sie sich beobachtet fühlte. Als die Geschädigte auf ihrer Rundenlaufstrecke durch den Park des ZfP im Bereich der Abteistraße an einer Trimm-Dich-Station vorbeilief, begegnete sie diesem Mann ein weiteres Mal. Der Mann hatte sich bei der Trimm-Dich-Station auf den Erdboden gelegt und onanierte. Da der Tatverdächtige die Geschädigte hierbei anschaute, ist davon auszugehen, dass sich seine Tat mit Absicht gegen die Joggerin richtete. Das Opfer beschrieb den Tatverdächtigen bei der Kriminalpolizei als etwa 25 bis 35 Jahre alt, südländisch, orientalisch-arabisch, normale Statur, kurze schwarze Haare, dunklere Haut. Der Tatverdächtige war mit einer kurzen, weißen Sporthose und einem in der Farbe auffällig hellblauen T-Shirt und Sportschuhen bekleidet. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu dem beschriebenen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Ravensburg, Tel. 0751 803-3333, zu melden.

Vogt

Verkehrsunfall mit verletztem Kind und Unfallflucht

Zeugen sucht der Polizeiposten Vogt zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend gegen 17.15 Uhr auf dem Fußgängerüberweg an der Kreuzung Ravensburger / Wangener / Bergstraße / Uhlandweg ereignete. Zwei neun und zehn Jahre alte Schüler überquerten den Fußgängerüberweg in Richtung des sich dort befindlichen Landgasthofes, nachdem zwei aus Richtung Ravensburg an den Fußgängerüberweg heranfahrende Pkw-Lenker auf Zeichen der Fußgänger ihre Fahrzeuge zum Stillstand gebracht hatten. Als die beiden Schüler erkannten, dass ein von rechts von der Wangener Straße her an den Fußgängerweg heranfahrender Lenker eines Pkw seine Geschwindigkeit nicht verringerte, brachen sie die Überquerung des Fußgängerüberweges ab und blieben etwa in Fahrbahnmitte stehen. Der Lenker des Pkw brachte seinen Pkw erst auf dem Fußgängerüberweg zum Stillstand, wobei es zur Kollision mit dem zehnjährigen Fußgänger kam, dessen rechter Fuß unter das linke Vorderrad des Pkw geriet. Der Zehnjährige wurde hierbei verletzt. Nachdem die beiden Kinder den Fußgängerüberweg vollständig überquert hatten und sich zu einer Sitzbank begaben, setzte der Lenker des Pkw seine Fahrt fort, ohne sich um seine Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern und ohne sich über die Folgen der Kollision zu vergewissern. Der Verkehrsunfall wurde durch mehrere Personen beobachtet, eine Frau übergab dem Geschädigten einen Zettel mit dem Kfz-Kennzeichen des unfallverursachenden Fahrzeugs. Diese Personen und weitere, die der Polizei sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Pkw geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Vogt, Tel. 07529 97156-0, zu melden.

