Polizei Wuppertal

POL-W: W - Geburtstagfeier endet in Gewahrsam

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Am 07.12.2019 gegen 23:30 Uhr endete ein Einsatz wegen Ruhestörung in der Hatzfelder Straße mit Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlicher Körperverletzung. Die Geburtstagsfeier eines 30-jährigen Wuppertalers wurde wegen Ruhestörung bei der Polizei gemeldet. Als die Beamten eintrafen, um mit dem Veranstalter über die Anpassung der Lautstärke zu reden, reagierte dieser sehr aggressiv und zunehmend beleidigend. Da das "Geburtstagskind" in der Folge seine Ausweisdokumente nicht vorzeigen wollte und zudem die Beamten verstärkt beleidigte, wurde er mit Handfesseln abgeführt und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Auf dem Weg zum Polizeiwagen wurden die Polizisten von mehreren Besuchern mit Stöcken und anderen Gegenständen angegriffen sowie beleidigt, konnten sich jedoch der Angriffe erwehren. Im Zuge des Einsatzes und nach Eintreffen weiterer Kräfte wurde die Veranstaltung mit circa 50 Besuchern aufgelöst. Dies veranlasste einen der Besucher sowohl einen mitgeführten Diensthund, als auch die Beamten zu provozieren und anzugehen. Die folgende Ingewahrsamnahme und den Transport ins Polizeigewahrsam kommentierte er mit Beleidigungen und körperlicher Gewalt. Er verletzte zwei Polizisten zum Teil so, dass einer den Dienst nicht weiterführen konnte. Beide erwartet nun ein Strafverfahren. (jb)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284-2013

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell