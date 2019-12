Polizei Wuppertal

POL-W: W- Frau bei Handtaschenraub schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Am Freitagnachmittag (06.12.2019, 17:30 Uhr), erlitt eine Wuppertalerin auf der Grünewalder Treppe schwere Verletzungen, als sie ein bislang unbekannten Täter zu Fall brachte. Der etwa 40-jährige Mann hatte sich auf der Treppe genähert und das Opfer durch einen Schlag in den Rücken aus dem Gleichgewicht gebracht. Nachdem die 75-Jährige zu Boden gestürzt war, entriss ihr der dunkel gekleidete Räuber die Handtasche und lief in Richtung Ottenbrucher Straße. Die verletzte Frau musste durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der Rufnummer 0202/284-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (weit)

