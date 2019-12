POL-W: POL-W:Remscheid, Reinshagener Straße , Brand eines Linienbusses

Polizei Wuppertal

Ein 44jähriger Fahrer eines Linienbusses wurde während der Fahrt in Richtung Innenstadt von Verkehrsteilnehmern auf eine Rauchentwicklung im Heck des Gelenkbusses aufmerksam gemacht. Der Bus wurde vom Fahrer sofort angehalten und die drei Fahrgäste aus dem Bus geleitet. Wenig später stand der Bus in Vollbrand. Aufgrund der starken Brandentwicklung wurde ein Wohnhaus an der Fassade beschädigt. Die Fahrgäste blieben unverletzt, ein 63jähriger Hausbewohner erlitt leichte Verletzungen durch Rauchgasintoxikation und musste vor Ort kurz behandelt werden.

Die Reinshagener Straße ist derzeit zwischen Voßnackstraße und Wallburgstraße und wegen Bergungs- und Aufräumarbeiten voll gesperrt.

Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 80.000 Euro

