Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zusammenstoß am Kreisverkehr - Zeugen gesucht

Stuttgart - Zuffenhausen (ots)

Am Mittwoch (17.07.2019) um 06.40 Uhr kam es beim Kreisverkehr am Porscheplatz nach einem mutmaßlichen Fehler beim Fahrstreifenwechsel zu einem Zusammenstoß zwischen einem blauen Opel Corsa und einem schwarzen Mercedes. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein weiterer schwarzer Mercedes unachtsam die Fahrspur gewechselt und dadurch die Fahrerin des Opels zu einer Vollbremsung gezwungen. Der hinter ihr fahrende Mercedes konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen und fuhr auf den Opel auf. Der vermeintliche Unfallverursacher überfuhr in der Folge noch die Grünfläche einer Verkehrsinsel und entfernte sich dann ohne anzuhalten in Richtung Strohgäustraße. Das Kennzeichen des Fahrzeugs ist bekannt, die Ermittlungen zum Fahrer sind im Gange. Die Fahrerin des Corsa wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 15 000 Euro, der Opel musste abgeschleppt werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

