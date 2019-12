Polizei Wuppertal

POL-W: SG Kind angefahren und geflüchtet-Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern (05.12.2019), gegen 14:50 Uhr, kam es auf der Beethovenstraße in Solingen zu einer Unfallflucht, bei der sich ein Kind eine Verletzung zuzog. Die sechsjährige überquerte mit ihrer neunjährigen Schwester die Beethovenstraße über einen mit einer Ampel versehenen Überweg, an der Lehner Straße. Der Fahrer eines schwarzen Motorrades stieß dort mit der jüngeren der Schwestern zusammen und entfernte sich, ohne sich um das Kind zu kümmern, in Richtung Weyersberger Straße. Der Motorradfahrer trug einen schwarzen Helm. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell