POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 01. November 2019

Bereich Offenbach

1. Vorfahrt missachtet - Langen

(as) Am Mittwochnachmittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Langen. Gegen 15.40 Uhr krachten zwei Autos im Kreuzungsbereich Elisabethenstraße/Westendstraße zusammen. Ein 29-jähriger Langener in seinem Hyundai soll einem 21-jährigen Langener in seinem Mercedes E-Klasse (Taxi) die Vorfahrt genommen haben. An der Kreuzung gilt die Regel rechts vor links. Der 21-Jährige junge Mann konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem 29-Jährigen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Hyundai um 90 Grad und prallte gegen einen Fiat Panda einer 39-jährigen Langenerin. Der Mercedes prallte noch mit einer Straßenlaterne und einem Stromkasten zusammen. Beide Autofahrer wurden leicht verletzt. Es entstand ein hoher Sachschaden von circa 44.000 Euro. Die Polizei bittet Unfallzeugen sich telefonisch bei der Polizeistation in Langen unter 06103 9030-0.

2. Welcher Sattelzug rammte zwei Autos und flüchtete? - Obertshausen

(as) Vermutlich beim Rangieren rammte im Laufe des Mittwochs, zwischen 9 und 16 Uhr, ein Sattelzug zwei in der Hochstraße/Goethestraße abgestellten Fahrzeuge. Anschließend entfernte sich der Unbekannte unerlaubterweise, ohne sich um den entstandenen Sachschaden an einem schwarzen Kia Sportage und einem Nissan Qashqai in Höhe von 6.500 Euro zu kümmern. Zeugen die das Unfallgeschehen beobachtet haben, melden sich bitte telefonisch bei der Verkehrsunfallfluchtgruppe unter 06183 91155-0.

3. 87-Jähriger beschädigt mehrere Garagentore - Dreieich/Dreieichenhain

(as) Zwei beschädigte Garagentore und ein total zerstörter Mercedes, sind das Ergebnis einer "Irrfahrt" eines Rentners aus Dreieichenhain. Am Mittwochmittag gegen 13.30 Uhr verwechselte er vermutlich den Rückwärts- und Vorwärtsgang seiner C-Klasse und rauschte in mehrere Garagentore von Nachbarn, als er versuchte, rückwärts in seine eigene Garage einzufahren. Am Mercedes entstand Totalschaden. Der Sachschaden an beiden Garagen und dem völlig demolierten Wagen wird auf 34.000 Euro geschätzt.

Bereich Main-Kinzig

1. Zusammenstoß zweier Autos am Coleman-Center - Gelnhausen

(as) Über 15.000 Euro Sachschaden und ein leicht verletzter Unfallverursacher, so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich Donnerstagnachmittag ereignete. Gegen 15 Uhr wollte eine 24-Jährige aus Linsengericht mit ihrem Seat Arona aus der Einfahrt des Coleman-Centers nach links auf die Straße "Im Galgenfeld" in Richtung Freigerichter Straße einfahren. Ein 35-Jähriger aus Kahl am Main mit seinem 5er BMW kam aus eben dieser Richtung. Dann soll die junge Frau aus Linsengericht die Vorfahrt missachtet haben. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 24-Jährige wurde vor Ort durch Rettungskräfte versorgt.

2. Wer fuhr den Opel Mokka auf dem "Degussa-Parkplatz" an? - Hanau/Wolfgang

(as) Mit beschädigter Front fand ein 80-Jähriger seinen grauen Opel Mokka am Donnerstagmorgen vor. Gegen 04.45 Uhr stellte er sein Fahrzeug auf dem frei zugänglichen Parkplatz der Firma "Degussa" ab. Als er um 7 Uhr wieder an sein Auto herantrat war augenscheinlich jemand mit dem Opel kollidiert und ist anschließend geflüchtet, ohne sich um den entstanden Sachschaden von etwa 5.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch bei der Unfallfluchtgruppe unter 06183 91155-0 zu melden.

3. Versuchter Raub - Hanau

(mm) Drei Männer haben am Freitag, kurz nach 3 Uhr, versucht einen 20-jährigen Passanten im Bereich des Hauptbahnhofs auszurauben. Zuvor soll der junge Mann das Trio nach Feuer gefragt haben. Als er ein Feuerzeug ausgehändigt bekommen hätte, sei er dann aufgefordert worden, sein Geld herauszugeben. Da er der Aufforderung nicht nachkam, hätten die Unbekannten auf ihn eingeschlagen und ihn getreten. Dem Opfer gelang allerdings die Flucht, sodass die Täter auch keine Beute machen konnten. Der Hanauer musste anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden. Die unbekannten Männer waren zwischen 1,70 und 1,80 groß. Einer hatte dunkel kurze an den Seiten abrasierte Haare. Ein anderer hatte glatte schwarze Haare und war mit einer schwarzen Jacke bekleidet. Der dritte trug eine Kapuze. Hinweise auf die Täter nimmt die Kripo unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

4. Erneuter Zeugenaufruf der Kriminalpolizei Hanau - Hanau

(mm) Die Ermittler vom Kriminalkommissariat 11 in Hanau bitten nochmals Zeugen, die am Sonntag, 20.10.19, zwischen 18 und 20.30 Uhr einen Streit zwischen zwei Passanten im Alter von 59 und 66 Jahren an der Kreuzung Steinheimer Straße/Altstraße mitbekommen haben. Wie wir bereits berichteten, ist bei dieser Auseinandersetzung auch ein Messerangriff erfolgt, bei der der jüngere Mann mit einem Küchenmesser verletzt wurde. Der Verletzte musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden; Er ist bereits wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Wie die Kripo mitteilt, sollen die beiden "Streithähne" bereits am Samstagabend, 19.10.19, in einem Sportwettengeschäft in der Römerstraße beim Kartenspielen verbal aneinandergeraten sein. Zu beiden Vorfällen bitten die Beamten Zeugen, sich auf der Kripo-Hotline 06181 100-123 zu melden.

5. Mit Registrierkasse abgehauen - Erlensee/Rückingen

(mm) Ein Einbrecher ist zwischen Donnerstag, 21 Uhr und Freitag, 1.40 Uhr, in ein Geschäft in der Hainstraße eingedrungen. Er brach die Eingangstür auf und schnappte sich die in dem Laden vorgefundene Registrierkasse. Mit dieser verschwand der Täter dann. Im Bereich eines in unmittelbarer Nähe des Tatorts abgestellten Baucontainer öffnete er die gestohlene Kasse. Mit dem darin entdeckten Geld flüchtete der zwischen 1,60 und 1,70 Meter große Einbrecher. Nach Angaben einer Zeugin rannte er in Richtung Beethovenstraße davon. Sie war aufmerksam geworden, weil ihr Hund angeschlagen hatte. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Kripo Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

6. Geldautomat aufgeflext - Linsengericht/Großenhausen

(mm) Einen Geldautomaten haben unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag in der Poststraße aufgeflext und die darin befindlichen Geldkassetten gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Einbrecher ein Toilettenfenster in einem Bürogebäude auf, um in einer der dortigen Büros zu gelangen. Von hier aus brachen sie dann ein Loch in eine Mauerwand, um so an den Geldautomaten eines Geldinstitutes zu kommen. An dem Automaten schnitten die Täter mit einem Trennschleifer die Rückwand auf und entnahmen die darin befindlichen Geldkassetten. Anschließend verschwanden die Einbrecher wieder und hinterließen einen geschätzten Sachschaden von 40.000 Euro. Da der gesamte Tathergang einige Zeit in Anspruch genommen haben dürfte, gehen die Ermittler der Kriminalpolizei in Gelnhausen davon aus, dass Zeugen durchaus etwas von dem Einbruch mitbekommen oder Beobachtungen hinsichtlich verdächtiger Fahrzeuge gemacht haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 06051 827-0 entgegengenommen.

Offenbach, 01.11.2019, Pressestelle, Alexander Schlüter

