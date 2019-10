Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen: Farbschmierereien an Gemeinschaftsunterkunft und Pkw

Homberg (ots)

Melsungen Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien Tatzeit: 18.10.2019, 21: 30Uhr bis 19.10.2019, 10:00 Uhr Ein Pkw und eine Hauswand in der Lindenbergstraße wurden am Wochenende von unbekannten Tätern mit weißer Farbe beschmiert. In der Zeit von Freitagabend 21:30 Uhr bis Samstagmorgen, 08:30 Uhr besprühten die Täter einen geparkten grauen Audi A 4 mit einem langen weißen Farbstrich. Der Sachschaden an dem Audi beträgt 150,- Euro. Vermutlich die gleichen Täter besprühten die Hausfassade der Gemeinschaftsunterkunft in der Lindenbergstraße mit einem fremdenfeindlichen Satz sowie die Straße davor mit einer Beleidigung. Die Tat wurde am Samstag zwischen 01:00 Uhr und 10:00 Uhr verübt. Der Sachschaden beträgt hier 200,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell