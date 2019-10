Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Ziegenhain: Mögliche Störung der Telefonanlage der Polizei

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Ziegenhain: Mögliche Störung der Telefonanlage der Polizeistation Schwalmstadt Zeit 15.10.2019, 20:00 Uhr - 16.10.2019, 10:00 Uhr Aufgrund von Wartungsarbeiten an der Telefonanlage der Polizeistation in Schwalmstadt-Ziegenhain kann es in der Zeit von 20:00 Uhr bis morgen Früh, 10:00 Uhr zu Störungen der Telefonanlage kommen. Bei Anrufen erfolgt dann das "Besetzt"-Signal. Die Polizeistation Schwalmstadt ist in der genannten Zeit über die Mobilfunknummer 0174-1567246 zu erreichen. In dringenden Fällen wählen Sie bitte den Notruf 110. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

