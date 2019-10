Polizei Homberg

POL-HR: Knüllwald-Rengshausen: Einbruch in Schwimmbadkios - Täter trinken Bier und Apfelwein

Homberg (ots)

Knüllwald-Rengshausn Einbruch in Schwimmbadkiosk Tatzeit: 11.10.2019, 08:00 Uhr bis 14.10.2019, 11:00 Uhr Einen Sachschaden in Höhe von 2.500,- Euro richteten unbekannte Täter am vergangenen Wochenende bei einem Einbruch in den Schwimmbadkiosk in der Straße "Zum Schwimmbad" an. Die Täter warfen mit einem Blumenkübel aus Stein die Scheibe zu dem Verkaufsraum des Freibades ein und verschafften sich so widerrechtlich Zutritt zu diesem. Im Verkaufsraum tranken sie mehrere Flaschen Bier und eine Dose Apfelwein. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Wert der entwendeten bzw. konsumierten Waren beträgt wenige Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

