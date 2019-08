Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht vor Dampfnudelstand

Pirmasens (ots)

Am Mittwochabend in der Zeit zwischen 19:19 Uhr und 19:55 Uhr parkte der 41-Jährige Geschädigte seinen grauen Mitsubishi Outlander auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Zweibrücker Straße, direkt vor dem dortigen Dampfnudelstand. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang noch unbekannter Pkw- Fahrer den Mitsubishi des 41-Jahrigen im hinteren Stoßstangenbereich. Der Gesamt-schaden dürfte sich auf ca. 3000,-EUR belaufen. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Unfallflucht Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen

