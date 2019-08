Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unter Drogen Mofa gefahren

Hauenstein (ots)

Am Donnerstag, 01.45 Uhr, wurde in der Pirmasenser Straße ein 37-jähriger Mofa-Fahrer kontrolliert. Während der Kontrolle konnten bei ihm deutliche Anzeichen auf Drogenbeeinflussung festgestellt werden. Zur Durchführung eines Drogenvortests war er allerdings nicht in der Lage, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Weiter konnte während der Kontrolle festgestellt werden, dass am Mofa ein nicht mehr gültiges Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2016 angebracht war. Neben einem Verfahren wegen Führen eines Kfz unter Drogeneinfluss erwartet den Mann nun ein weiteres Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

