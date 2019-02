Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Korrekturmeldung zu: POL-FR: Freiburg-Zähringen: Überfälle auf Taxifahrer - Dringend Tatverdächtiger konnte festgenommen werden

Freiburg (ots)

Aufgrund der beiden Überfälle auf Taxifahrer am 09.02.2019 in der Offenburger Straße in Freiburg wurde die Taxizentrale hellhörig, als erneut die Bestellung eines Taxis in die Offenburger Straße am 13.02.2019 gegen 01:00 Uhr einging. Die Polizei wurde daraufhin verständigt und konnte kurzerhand den Fahrgast in der Kaiserstuhlstraße kontrollieren und ihn als mutmaßlichen Täter ermitteln. Bei der Durchsuchung konnte beweiserhebliches Material sichergestellt werden.

Bei dem dringend Tatverdächtigen handelt es sich um einen 29-jährigen Mann, deutscher Staatsangehörigkeit, der bislang polizeilich im Bereich der Betrugs- und Betäubungsmittelkriminalität in Erscheinung trat.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg wurde der dringend Tatverdächtige heute dem Haftrichter beim Amtsgericht Freiburg vorgeführt, welcher die Inhaftierung anordnete. Die Ermittlungen der EG Sicherheitspartnerschaft dauern an.

jg

Medienrückfragen bitte an:

Jacqueline Gyßler

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882 - 3323

E-Mail: jacqueline.gyssler@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell