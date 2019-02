Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Autotür unvorsichtig geöffnet

Freiburg (ots)

Am Mittwoch gegen 09.05 Uhr wurde ein Radfahrer in der Kaminfegerstraße schwer verletzt. Er war mit seinem Rad in Richtung Kurze Straße unterwegs, als ein Autofahrer unvorsichtig die Autotür öffnete. Der 20 Jahre alter Radler stieß mit der geöffneten Türe zusammen und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst versorgt und mit dem Hubschrauber in eine Klinik verbracht. Ein Fahrradhelm war nicht getragen worden. Das Verkehrskommissariat Weil am Rhein hat den Unfall aufgenommen.

Kj

