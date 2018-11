Lippe (ots) - Es ist traurige Gewissheit. Die seit dem 6. November (Dienstag) vermisste Ingeborg G. ist am Donnerstagnachmittag tot aufgefunden worden. Eine Spaziergängerin in Begleitung ihres Hundes fand die leblose Frau zwischen dem Ortsausgang Horn und der B1-Brücke in der Umgebung der Steinheimer Straße. Der genaue Fundort befindet sich im so genannten "Moorstich" in der Nähe eines Wanderweges. Anhaltspunkte für eine Gewalttat liegen bislang nicht vor. Ermittlungen dauern noch an. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei allen, die sich seit dem Verschwinden der orientierungslosen Frau an der Suche nach ihr beteiligt und Augen und Ohren offen gehalten haben. Die Redaktionen und Social Media-Nutzer werden gebeten, das Foto der 82-Jährigen zu löschen bzw. es von den Homepages pp. zu nehmen, da die Rechtsgrundlage für eine weitere Veröffentlichung hiermit entfallen ist. Danke!

