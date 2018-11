POL-LIP: Bad Salzuflen. Tankstelleneinbruch.

Lippe (ots) - Am Donnerstagmorgen sind Einbrecher in eine Tankstelle an der Herforder Straße, Nähe der Einmündung Schnatweg, eingebrochen. Die Tatzeit lässt sich mit 03.15 Uhr ziemlich genau festhalten, denn die Einbrecher lösten Alarm bei ihrem Vorhaben aus. Sie waren bereits mit brachialer Gewalt zu Werke gegangen und haben dadurch auch erheblichen Sachschaden angerichtet. Letztendlich ließen sie von ihrem Vorhaben ab und verschwanden ohne Beute wieder. Das KK 2 in Detmold hofft nun, dass jemand Beobachtungen gemacht hat, zumal die Täter bei der Tatausführung entsprechende Geräusche verursacht haben müssen. Wem verdächtige Personen oder auch ein Fahrzeug dort aufgefallen sind, der möge sich bitte unter 05231 / 6090 melden.

