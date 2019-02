Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Müllheim - Dachstuhlbrand sorgt für hohen Sachschaden

Freiburg (ots)

Wie bereits gestern Abend mitgeteilt wurde, ereignete sich am Dienstagabend, 12. Februar, gegen 22.30 Uhr, in einem fünfstöckigen Wohnhaus in Müllheim, in der Schwarzwaldstraße ein Dachstuhlbrand.

Anwohner des betroffenen und angrenzenden Gebäudes mussten wegen starker Rauchentwicklung evakuiert werden. Die Nachbarschaftshilfe funktionierte vorbildlich und so konnten die betroffenen Anwohner trotz einer bereit gestellten Notunterkunft des DRK vorläufig bei den Nachbarn unterkommen. Der 55-jährige Wohnungsinhaber hatte sich auf dem Balkon seiner Wohnung in Sicherheit gebracht und wurde dort letztendlich von der Feuerwehr gerettet. Mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung musste dieser medizinisch versorgt werden. Weitere Hausbewohner wurden nach derzeitigem Sachstand nicht verletzt.

Der Brand ist aus noch bislang unbekannter Ursache in der Küche des 55-jährigen Bewohners ausgebrochen. Der Brandort wurde beschlagnahmt und aller Wahrscheinlichkeit nach wird ein Brandsachverständiger in die Ermittlungen einbezogen. Die Schadenshöhe wird derzeit auf ca. 150.000 Euro bis 200.000 Euro geschätzt.

Die Löscharbeiten waren gegen 24.00 Uhr beendet. Eine angrenzende Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Die übrigen Hausbewohner konnten zwischenzeitlich wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Der Bezirksdienst des Polizeireviers Müllheim, Tel. 07631-17880, hat die Ermittlungen aufgenommen.

