POL-FR: Weil am Rhein: Leerstehendes Gebäude kurzzeitig besetzt - Anzeige wegen Hausfriedensbruch

Am Mittwoch gegen 12.15 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass mehrere Personen in ein leeerstehendes Gebäude in der Nonnenholzstraße eingestiegen wären. Die Polizei konnte insgesamt acht Personen antreffen, vier Frauen und vier Männer. Vier Personen hielten sich in dem Gebäude auf und gaben an, dass sie das Gebäude besetzt hätten. Der Eigentümer des Gebäudes stellte Strafantrag wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs. Die Personen wurden durch das Polizeirevier Weil am Rhein, unterstützt durch die umliegenden Reviere, aus dem Gebäude begleitet. Das Polizeirevier Weil am Rhein hat entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

