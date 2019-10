Polizei Homberg

POL-HR: Bad Zwesten: Versuchter Einbruch in Getränkemarkt - Täter flüchten mit Kleintransporter

Homberg (ots)

Bad Zwesten Einbruch in Getränkemarkt Tatzeit: 13.10.2019, 20:20 Uhr bis 20:30 Uhr Gestern Abend versuchten unbekannte Täter in einen Getränkemarkt in der Chaumont Allee einzubrechen. Sie verursachten hierbei 1.000,- Euro Sachschaden. Die Täter gelangten auf nicht bekannte Weise auf das Dach des Getränkemarktes, wo sie mehrere Ziegel entfernten. Anschließend durchtrennten sie die Dachdämmung und entfernten eine Platte der Deckenverkleidung. Als die Täter versuchten in den darunter befindlichen Lagerraum zu gelangen, lösten sie vermutlich die Alarmanlage aus und flüchteten vom Tatort. Von einem Zeugen wurde ein Kleintransporter beobachtet, welcher ohne Licht mit hoher Geschwindigkeit davonfuhr. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

