Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar-Wehren - Zigaretten und Bargeld aus Automaten gestohlen

Homberg (ots)

Fritzlar-Wehren Zigaretten und Bargeld aus Automaten gestohlen Zeit: 10.10.2019, 18:30 Uhr

Wie die aufnehmenden Beamten der Polizeistation Fritzlar berichten, hatten unbekannte Täter in Fritzlar-Wehren in der Bachstraße einen Zigarettenautomaten von der Wand gerissen und nach dem Ausräumen des Inhalts in der Feldgemarkung bei Fritzlar-Lohne entsorgt.

Ein Zeuge hatte den aufgebrochenen Zigarettenautomaten gestern Abend in der Feldgemarkung bei Fritzlar-Lohne aufgefunden und die Polizei informiert. Bei der Tatortaufnahme stellten die Beamten fest, dass sich kein Bargeld und keine Zigaretten mehr im völlig zerstörten Automaten befanden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Zigarettenautomat zuvor von einer Hauswand in der Bachstraße in Fritzlar-Wehren von unbekannten Täter vermutlich gehebelt und abgerissen wurde. Details zum Diebesgut und der genauen Tatzeit lagen zur Zeit der Anzeigenaufnahme noch nicht vor. An dem Zigarettenautomaten ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro entstanden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660. Schulz, PHK - Pressesprecher -

