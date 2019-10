Polizei Homberg

POL-HR: Bad Zwesten: Erneut Exhibitionist im Kurpark

Homberg (ots)

Bad Zwesten Exhibitionist im Kurpark Tatzeit: 11.10.2019, 10:10 Uhr bis 10:15 Uhr Ein unbekannter Mann zeigte sich am Freitagvormittag im Rosengarten des Kurparks mit nacktem Unterkörper einer Patientin der Hardtwaldkliniken. Die Patientin war zu Fuß im Kurpark in der Hardtstraße unterwegs, als plötzlich ein unbekannter Mann hinter einem Rosenbusch hervorkam und dabei an seinem Glied manipulierte. Der Mann war nur am Oberkörper bekleidet. Die Frau begab sich daraufhin umgehend zur Rezeption der Hardtwaldklinik, von wo aus die Polizei verständigt wurde. Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Unbekannte nicht angetroffen werden. Er wird wie folgt beschrieben: Er ist ca. 170 - 180 cm groß, ist ca. 40 - 60 Jahre alt, hat mittelblonde Haare und einen Bart. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

