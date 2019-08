Polizei Gütersloh

POL-GT: EPHK Jan Bobe in den Ruhestand verabschiedet

Kreis Gütersloh (FK) - Am Donnerstagmorgen (22.08.) übergab Landrat Sven-Georg Adenauer dem Ersten Polizeihauptkommissar Jan Bobe seine Ruhestandsurkunde.

Zusammen mit seiner Ehefrau Marlies nahm der Neupensionär die Urkunde entgegen.

Seinen Dienst hat der aus einer richtigen Polizeifamilie stammende Gütersloher zuletzt in Halle versehen. Hier hat EPHK Bobe seit Januar 2015 die Polizeiwache geleitet.

Seine Karriere bei der Polizei Nordrhein-Westfalen begann im Oktober 1977. Nach seiner Grundausbildung in Schloß Holte-Stukenbrock und einer kurzen Station in Bielefeld ist er seit 1982 nahezu durchgängig auch dienstlich in Gütersloh beheimatet. Unterbrochen durch einen Fachoberschullehrgang und ein Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und einer Tätigkeit als Lehrender an der Polizeischule in Schloß Holte-Stukenbrock. In der Kreispolizeibehörde Gütersloh kennt man Jan Bobe in verschiedenen Positionen. Beispielsweise als Dienstgruppenleiter im Wachdienst, als Leiter der Polizeiwachen Halle und Versmold und als Verkehrsunfallsachbearbeiter.

Die Kolleginnen und Kollegen der Kreispolizeibehörde bringen Jan Bobe mit Sicherheit unter anderem als erstes mit Verkehrsunfallaufnahmen in Verbindung. Mit Akribie und Freude hat er sich sehr für die Fortbildung in dem Bereich eingesetzt.

Jetzt beginnt ein neuer Lebensabschnitt für ihn. Dank seiner Familie, vielseitiger Hobbies, der Leidenschaft zur Musik und zur Schriftstellerei und ist diese Zeit bereits gut durchgeplant und auch zukünftig wird ihm mit Sicherheit nicht langweilig.

Neben Landrat Sven-Georg Adenauer, gratulierten auch der Abteilungsleiter Polizei, Leitender Polizeidirektor Christoph Ingenohl, Polizeioberrätin Jennifer Kockel und Polizeihauptkommissar Patrick Schlüter für den Personalrat.

