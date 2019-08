Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bundesstraße (B) 65: Biker bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Hannover (ots)

Ein Autofahrer (28) hat Freitagabend, 23.08.2019, gegen 18:00 Uhr einen 56-jährigen Motorradfahrer auf der B 65 bei Barsinghausen übersehen. Bei der anschließenden Kollision ist der Zweiradfahrer schwer verletzt worden.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der Mann aus Rinteln mit seiner MV Agusta Brutale S auf der B 65 in Richtung Bad Nenndorf unterwegs. Zeitgleich fuhr der Autofahrer aus Wennigsen mit seinem Maruti Alto auf der Heerstraße, um im weiteren Verlauf nach links auf die B 65 abzubiegen. Dabei übersah er aus bislang unbekannter Ursache den aus seiner Sicht von rechts kommenden, bevorrechtigten Biker. Beim anschließenden Zusammenstoß erlitt der 56-Jährige schwere Verletzungen. Ein alarmierter Rettungshubschrauber flog ihn zur stationären Behandlung in eine Klinik.

Während der Unfallaufnahme musste die B 65 in Richtung Bad Nenndorf bis etwa 20:15 Uhr gesperrt werden. Laut Schätzungen der Polizei ist ein Gesamtschaden in Höhe von 1.500 Euro entstanden. /now

Rückfragen bitte am Sonntag ab 10:00 Uhr an:



Polizeidirektion Hannover

Mirco Nowak

Telefon: 0511 109-1044

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell