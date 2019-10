Polizei Homberg

POL-HR: Borken-Lendorf: Gartengeräte aus Scheune gestohlen

Homberg (ots)

Borken-Lendorf Einbruch in Scheune Tatzeit: 11.10.2019, 21:00 Uhr bis 12.10.2019, 03:40 Uhr In der Nacht von Freitag zu Samstag brachen unbekannte Täter in eine Scheune eines Hofes "Am Brachfeld" ein und entwendeten hochwertige Gartengeräte. Die Täter begaben sich auf den Innenhof des Anwesens und brachen an der Scheune zwei Schlösser auf. Nachdem sie die Scheune betreten hatten, stahlen sie drei Kettensägen, eine Heckenschere sowie Zubehör im Gesamtwert von 2.000,- Euro. Der angerichtete Sachschaden beträgt 40,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

