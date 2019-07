Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Radfahrer beschädigt im Vorbeifahren wartendes Auto und flüchtet: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Brasselsberg: Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer, der vermutlich mit einem schwarzen Mountainbike unterwegs war und eine schwarze kurze Sporthose sowie ein schwarzes T-Shirt trug, soll am Freitagabend in Kassel im Vorbeifahren ein wartendes Auto beschädigt haben und anschließend geflüchtet sein. Die mit dem Fall betrauten Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Radfahrer geben können.

Wie die von dem betroffenen Autofahrer gerufene Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, ereignete sich der Unfall am Freitagabend gegen 21:30 Uhr auf der Konrad-Adenauer-Straße, Ecke Blütenweg. Der 44-jährige Fahrer eines VW Golfs aus Fuldatal war aus dem Blütenweg gekommen und hatte an der Einmündung zur Konrad-Adenauer-Straße angehalten, um dem dort fahrenden Querverkehr die Vorfahrt zu gewähren. Von rechts sei auf dem Gehweg, der in diesem Bereich für den Radverkehr freigegeben ist, der unbekannten Fahrradfahrer gekommen. Dieser sei an dem stehenden Pkw vorbeigefahren, habe dabei das Auto aber im Bereich der Stoßstange berührt. Dadurch war die Stoßstange des Golfs zerkratzt worden und teilweise zerbrochen. Der Schaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Der Fahrradfahrer war anschließend ohne anzuhalten in Richtung Siedlerweg weitergefahren.

Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den flüchtigen Fahrradfahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

