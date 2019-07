Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autofahrerin verliert Kontrolle über Pkw und landet auf dem Dach: 41-Jährige glücklicherweise nur leicht verletzt

Kassel (ots)

Schauenburg (Landkreis Kassel): Am heutigen Montagmorgen verlor eine Autofahrerin auf der Landesstraße 3215 zwischen Schauenburg und Baunatal im Landkreis Kassel die Kontrolle über ihren Pkw und überschlug sich anschließend. Das Auto kam schließlich im Straßengraben auf dem Dach zum Liegen. Die 41 Jahre alte Fahrerin aus Bad Emstal hatte sich bei dem Unfall nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise nicht schwerer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie vorsorglich in ein Kasseler Krankenhaus. Aufgrund des Unfalls musste die Landstraße für etwa 20 Minuten voll gesperrt werden. Es kam vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen.

Wie die an der Unfallstelle eingesetzte Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 6:10 Uhr. Nach Zeugenangaben war die 41-Jährige mit ihrem VW Touran von Schauenburg-Breitenbach kommend in Richtung Baunatal unterwegs. In Höhe der Ortschaft Elgershausen war sie etwas nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit den rechten Reifen auf den Grünstreifen geraten. Daraufhin riss sie vermutlich das Lenkrad nach links und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo sie sich mit ihrem Auto überschlug. Im Graben kam der Touran schließlich entgegen der Fahrtrichtung auf dem Dach zum Liegen. An dem Pkw war ein Totalschaden entstanden. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 15.000 Euro beziffert. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

