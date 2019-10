Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Räuberischer Diebstahl in Rewe Markt

Bad Kreuznach (ots)

Am Montag, den 07.10.2019 gegen 14:30 Uhr ereignete sich im REWE Markt, Am Grenzgraben in Bad Kreuznach ein räuberischer Diebstahl. Der 41-jährige Beschuldigte entwendete mehrere Flaschen Wodka und wurde hierbei von einem Ladendetektiv beobachtet. Als der Detektiv den Beschuldigten hierauf ansprach und aufforderte mit ins Büro zu kommen, versuchte dieser zunächst zu flüchten. Er konnte von dem Detektiv festgehalten werden, schlug und trat jedoch um sich, bevor er durch einen hilfsbereiten Zeugen fixiert werden konnte. Bis zum Eintreffen der Polizei konnte der Beschuldigte schließlich festgehalten werden. Eigenen Angaben zu Folge ist der Beschuldigte alkoholsüchtig. Aufgrund gleichartiger Delikte hatte er in dem Markt bereits Hausverbot.

