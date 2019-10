Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Erdrutsch an Baustelle

Stromberg (ots)

Am Donnerstag, den 03.10.2019 gegen 20:00 Uhr kam es in der Marktstraße in Stromberg zu einer Gefahrenstelle aufgrund von Aushubarbeiten eines Neubauvorhabens. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einem Erdrutsch auf einer Fläche von ca. 15m² unmittelbar angrenzend an ein Wohnhaus, sodass unter Anderem ein massives Gartenhaus, sowie ein Zaun unter den Erdmassen verschüttet wurden. Der entstandene Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Durch das Technische Hilfswerk, Feuerwehren und weitere beteiligte Behörden wurden zunächst die direkten Anwohner aus dem Gefahrenbereich verbracht. Anschließend wurde der entsprechende Bereich abgesperrt. Weitere gefahrenabwehrende Maßnahmen erfolgen aufgrund der Dunkelheit am nächsten Morgen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 88110

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell