Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Gaststättenschild durch blauen LKW beschädigt

Fürfeld (ots)

Am Montag, 30. September, zwischen 11.30 Uhr und 15:15 Uhr, fuhr ein blauer LKW durch die Kreuzstraße in Fürfeld und beschädigte ein Gaststättenschild in einer Höhe von ca. 3m, welches am Anwesen Nr. 20 angebracht ist. Der LKW-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei Bad Kreuznach, Tel. 0671-88110.

